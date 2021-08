DGAP-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Shareholder Value Beteiligungen AG: Positiver Ergebnisbeitrag durch freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) durch die Voltage BidCo GmbH erwartet.



07.08.2021 / 12:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Voltage BidCo GmbH hat heute, 07.08.2021, mitgeteilt, dass sie ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) in Höhe von 53,50 Euro pro Aktie der Schaltbau Holding AG abgeben wird.