Verbraucherschützer fordern Entlastung bei Energiekosten

AUGSBURG (dpa-AFX) - Angesichts stark gestiegener Gas- und Strompreise fordert der Bundesverband der Verbraucherzentralen eine Entlastung der Privathaushalte bei den Zusatzkosten. Dazu gehöre unter anderem eine Senkung der Stromsteuer, sagte der Energieexperte des Verbandes, Thomas Engelke, der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag).

Die Kosten für Heizung, Strom und Sprit sind nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox in den vergangenen zwölf Monaten um 18 Prozent gestiegen. Besonders kräftig erhöhten sich die Preise für Heizöl und Kraftstoffe, stellte Verivox am Freitag in einer Analyse fest.