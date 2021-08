EINSAMKEIT AUF DER TRIBÜNE: Im Moment der Leere und Enttäuschung saß Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov auf den verwaisten Rängen. Eins der besten Spiele seiner Karriere hatte gegen Ma Long nicht für das Finale des olympischen Tischtennis-Turniers gereicht. Da griff der 32-Jährige zum Handy und rief seine Frau Jenny sowie seinen Vater Mikhail an. "Sie haben mir sehr aufmunternde Worte zugerufen, und das tut natürlich gut in diesem harten Moment", sagte Ovtcharov, später Bronzemedaillengewinner im Einzel und Olympia-Zweiter mit dem Team.

TOKIO (dpa-AFX) - Am 23. Juli entzündete Japans Tennis-Star Naomi Osaka das olympische Feuer. Es war ein erster spezieller Augenblick dieser Olympischen Spiele in Tokio, der noch länger in Erinnerung bleiben kann. Neben dem Höhepunkt der Eröffnungsfeier bewegten Athleten in den vergangenen beiden Wochen mit emotionalen Siegen und dramatischen Niederlagen - oder außergewöhnlichen Einfällen. Andere Szenen sorgten für Kritik. Eine Auswahl besonderer Olympia-Momente.

GRUSS AN DEN BRUDER: Tennisprofi Alexander Zverev brachte nach einem für ihn ergreifenden Sieg einen kessen Spruch im Gespräch mit seinem Bruder. Erst hatte der Hamburger nach seinem Halbfinal-Coup über den serbischen Topstar Novak Djokovic selbst die Tränen nicht zurückhalten können. Tief bewegt hatte er minutenlang sein Gesicht mit dem Handtuch verdeckt. Dann witzelte der 24-Jährige in der Eurosport-Schalte mit Mischa Zverev: "Hör auf zu heulen. Einer in der Familie reicht." Cool spielte Zverev zwei Tage später im Finale und kürte sich zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Tennis.

ZERRISSENES SHIRT: Mit einer Kraftprobe feierte Leichtathlet Karsten Warholm seinen Olympiasieg über die 400 Meter Hürden. Der Norweger zerriss sein T-Shirt - ähnlich wie einst Diskus-Olympiasieger Robert Harting. Mit einer Zeit von 45,94 Sekunden war Warholm in eine neue Dimension vorgestoßen. Seine Fabelweltrekordzeit zählt zu den Leichtathletik-Bestmarken, die in Tokio zahlreich verblüfften.

GEMEINSAMER JUBEL VON RIVALEN: Gleich zwei Olympiasieger gab es im Hochsprung. Essa Mutaz Barshim aus Katar und der Italiener Gianmarco Tamberi, eigentlich zwei Rivalen, sprangen sich in die Arme und standen gemeinsam mit Gold auf dem Podium. Beide überquerten mit 2,37 Meter die gleiche Höhe und hatten die gleiche Anzahl von Fehlversuchen. Statt sich im Stechen den Gold-Traum gegenseitig wegzunehmen, fragten sie beim Kampfrichter an, das Ergebnis so stehen zu lassen. Das war möglich.