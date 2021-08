Rimini Street veröffentlicht Finanzergebnisse für zweites Quartal des Geschäftsjahres 2021

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, außerdem der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2021 beendete zweite Quartal bekannt.

„Im zweiten Quartal haben wir gute Leistungen erbracht und bleiben auf Kurs, unseren strategischen Wachstumsplan von 1 Milliarde USD Jahresumsatz bis 2026 zu erreichen. Wir erzielten einen Rekordumsatz von 91,6 Millionen USD, ein Plus von 16,9 % gegenüber dem Vorjahr und über dem oberen Ende unserer Prognosespanne. Außerdem beendeten wir das Quartal mit einem starken Fakturierungswachstum von 44,4 % gegenüber dem Vorjahr, einer Bruttomarge von über 62 % und einer um 22,5 % gestiegenen Anzahl aktiver Kunden“, sagte Seth A. Ravin, Mitbegründer von Rimini Street, CEO und Vorstandsvorsitzender. „Darüber hinaus stieg unsere Umsatzeinbehaltungsrate auf 94 %, der übergreifende Verkauf stieg weiter in Prozent der Fakturierungen und wir erzielten in allen drei US-Regionen ein jährliches Fakturierungswachstum.“

„Im zweiten Quartal erwirtschafteten wir 22,7 Millionen USD an operativem Cashflow und schlossen mit mehr als 110 Millionen USD in bar ab“, sagte Michael L. Perica, Chief Financial Officer von Rimini Street. „Während des Quartals haben wir außerdem einen Rückkauf von Vorzugsaktien der Serie A im Wert von 60 Millionen USD abgeschlossen. Im Anschluss an das zweite Quartal, am 20. Juli 2021, haben wir die verbleibenden Vorzugsaktien der Serie A eingezogen und eingezogen. Dies geschah mit der Transaktion, die durch eine Geschäftsbankfinanzierung in Höhe von 90 Millionen USD zu einem Zinssatz von LIBOR + 1,75 % bis 2,50 % für ein fünfjähriges befristetes Darlehen finanziert wurde. Dementsprechend wurden die künftigen jährlichen Finanzierungskosten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 um 24 Millionen USD gesenkt. Heute geben wir eine Prognose für das am 30. September 2021 endende dritte Quartal heraus, behalten die Prognose für das Gesamtjahr 2021 bei und bekräftigen unser anhaltendes Engagement für die langfristigen Ziele der Steigerung des Umsatzwachstums, des operativen Cashflows und der Rentabilität.“

Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2021

Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2021 auf 91,6 Millionen USD, ein Anstieg um 16,9 % gegenüber 78,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der jährliche wiederkehrende Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2021 auf 362,1 Millionen USD, ein Anstieg um 16,4 % gegenüber 311,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Zahl der aktiven Kunden betrug zum 30. Juni 2021 2.645, was einem Anstieg von 22,5 % gegenüber 2.159 aktiven Kunden zum 30. Juni 2020 entspricht.

Die Umsatzeinbehaltungsrate betrug 94 % für die letzten 12 Monate zum 30. Juni 2021 und 92 % für den Vergleichszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Bruttomarge betrug 62,2 % für das zweite Quartal 2021 gegenüber 61,2 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Betriebsgewinn belief sich im zweiten Quartal 2021 auf 4,6 Millionen USD gegenüber 5,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Non-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 2021 auf 9,8 Millionen USD gegenüber 9,7 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2021 auf 6,8 Millionen USD, verglichen mit einem Nettogewinn von 2,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Non-GAAP-Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2021 auf 8,4 Millionen USD gegenüber 8,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2021 betrug 9,9 Millionen USD gegenüber 9,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der den Stammaktionären zuzurechnende unverwässerte und verwässerte Nettoverlust je Aktie belief sich im zweiten Quartal 2021 auf einen Nettoverlust je Aktie von 0,06 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je Aktie von 0,06 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Mitarbeiterzahl betrug zum 30. Juni 2021 1.556, ein Anstieg um 15,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Am 16. April 2021 wurde der Rückkauf von Vorzugsaktien der Serie A im Nennwert von 60 Millionen USD zuzüglich Kompensationszahlungen von etwa 2,3 Millionen USD abgeschlossen.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erklärung dieser Kennzahlen, warum wir sie für sinnvoll halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“.

Highlights des Unternehmens im zweiten Quartal 2021

Es wurde bekannt gegeben, dass der führende brasilianische Chemiedistributor quantiQ für seine SAP S/4HANA-Implementierung auf Rimini Street Support umgestiegen ist, wodurch schätzungsweise 75 % der jährlichen Gesamtkosten für den Support eingespart werden. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, in intelligente Automatisierungs- und RFID-Funktionen zu investieren, um sein Geschäft auszubauen und seinen Wettbewerbsvorteil zu wahren.

für seine SAP S/4HANA-Implementierung auf Rimini Street Support umgestiegen ist, wodurch schätzungsweise 75 % der jährlichen Gesamtkosten für den Support eingespart werden. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, in intelligente Automatisierungs- und RFID-Funktionen zu investieren, um sein Geschäft auszubauen und seinen Wettbewerbsvorteil zu wahren. Es wurde bekannt gegeben, dass die International Air Transport Association ( IATA ) in Montreal, Kanada, für integrierte Support- und Anwendungsmanagement-Services für ihre SAP-Anwendungen auf Rimini Street umgestiegen ist. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, die Produktivität zu verbessern und Ressourcen freizusetzen, um sich auf die Erholung und Expansion der Pandemie zu konzentrieren.

) in Montreal, Kanada, für integrierte Support- und Anwendungsmanagement-Services für ihre SAP-Anwendungen auf Rimini Street umgestiegen ist. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, die Produktivität zu verbessern und Ressourcen freizusetzen, um sich auf die Erholung und Expansion der Pandemie zu konzentrieren. Emmanuelle Hose wurde befördert und zur Group Vice President und Theater General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika ernannt. Daniel Benad wurde befördert und zum Group Vice President und Regional General Manager für Australien, Neuseeland und den Südpazifik ernannt, um die wachsende Nachfrage nach den Drittanbieter-Supportlösungen von Rimini Street in diesen jeweiligen Regionen zu unterstützen und zu nutzen.

wurde befördert und zur Group Vice President und Theater General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika ernannt. wurde befördert und zum Group Vice President und Regional General Manager für Australien, Neuseeland und den Südpazifik ernannt, um die wachsende Nachfrage nach den Drittanbieter-Supportlösungen von Rimini Street in diesen jeweiligen Regionen zu unterstützen und zu nutzen. Schloss fast 10.000 Supportfälle ab und lieferte mehr als 15.000 Steuer-, Rechts- und Regulierungsupdates für 35 Länder. Erreicht wurde zudem eine durchschnittliche Bewertung der Kundenzufriedenheit mit der Supportleistung des Unternehmens mit 4,9 von 5,0 (wobei 5,0 „exzellent“ bedeutet).

Bekannt gegebene Ergebnisse eines globalen CFO-Umfrageberichts , der zeigt, dass CFOs und Finanzleiter Investitionen in die digitale Transformation priorisieren und Ausgaben für nicht wesentliche IT-Investitionen senken möchten, einschließlich großer ERP-Reimplementierungs- und Migrationsprojekte, denen es an klarem Wert und hohem ROI mangelt.

, der zeigt, dass CFOs und Finanzleiter Investitionen in die digitale Transformation priorisieren und Ausgaben für nicht wesentliche IT-Investitionen senken möchten, einschließlich großer ERP-Reimplementierungs- und Migrationsprojekte, denen es an klarem Wert und hohem ROI mangelt. Ausgezeichnet mit vier Stevie American Business Awards, darunter eine Goldauszeichnung für die innovative KI-Plattform des Unternehmens für exzellenten Kundenservice sowie Auszeichnungen für das Unternehmen des Jahres, das Corporate Social Responsibility-Programm des Jahres und das Kundenservice-Team des Jahres.

Rimini Street UK wurde unter den Top 10 der Best Workplaces 2021 in Großbritannien ausgezeichnet und rangiert positiv für die soziale Verantwortung des Unternehmens, die Arbeitsplatzsicherheit und das Mitarbeiterengagement-Programm.

ausgezeichnet und rangiert positiv für die soziale Verantwortung des Unternehmens, die Arbeitsplatzsicherheit und das Mitarbeiterengagement-Programm. Es wurde bekannt gegeben, dass der Betrieb von Rimini Street in Indien aufgrund der Vertrauenskultur des Unternehmens, der Mitarbeiterengagementprogramme, der Schulung und der Karriereentwicklung und der Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds für alle die Auszeichnung als Great Place to Work-Certified- Unternehmen erhalten hat.

Unternehmen erhalten hat. Präsentiert auf 11 CIO-, IT- und Finance-Leader-Konferenzen weltweit, darunter Gartner CFO and Finance Leader Conference, MIT CIO Symposium und CIO Connect.

Unterstützung von mehr als 30 Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt durch die Spendenprogramme der Rimini Street Foundation.

Nachfolgende Ereignisse

Am 20. Juli 2021 schloss das Unternehmen den Rückkauf von Vorzugsaktien der Serie A im Nennwert von 87,8 Millionen USD zuzüglich einer zahlbaren Dividende von etwa 0,6 Millionen USD ab. Damit hat das Unternehmen die Vorzugsaktien der Serie A vollständig zurückgekauft. Die Transaktion wurde durch eine Geschäftsbankfinanzierung in Höhe von 90 Millionen USD von den Kreditgebern Capital One und Fifth Third Bank zu einem Zinssatz von LIBOR + 1,75 % bis 2,50 % für ein fünfjähriges Darlehen finanziert.

Umsatzprognose 2021

Das Unternehmen gibt für das dritte Quartal 2021 eine Umsatzprognose von 93,5 Millionen bis 95,5 Millionen USD an. Das Unternehmen hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr im Bereich von 370 bis 380 Mio. USD fest.

Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“ finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4.200 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als bewährten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Auswirkungen der laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie der Finanz- und Betriebsvereinbarungen auf unser Geschäft und das damit verbundene Zinsänderungsrisiko, die Laufzeit sowie die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören, Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in den behördlichen Ermittlungen oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um die verstärkten Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die ausreichende Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; auch im Rahmen unserer neuen Kreditfazilität; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und unsere Fähigkeit, identifizierte wesentliche Schwachstellen in unseren internen Kontrollen zu beheben, einschließlich in Bezug auf die buchhalterische Behandlung unserer Optionsscheine; Änderungen von Steuern, Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkt- und Preisaktivitäten; Schwierigkeiten, das Wachstum profitabel zu managen; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Services, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), Rimini Street Advanced Database Security und Services für Salesforce Sales Cloud- und Service Cloud-Produkte, zusätzlich zu anderen Produkten und Services, die wir voraussichtlich in der nahen Zukunft einführen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Unsicherheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; und diejenigen unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 4. August 2021 eingereicht wurde und regelmäßig durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, aktuelle Berichte auf Formblatt 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2021 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen (In Tausend, außer bei Angaben je Aktie) AKTIVA 30. Juni

2021 31. Dezember

2020 Umlaufvermögen: Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 110.387 $ 87.575 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 334 334 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 960 USD bzw. 723 USD 85.665 117.937 Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig 14.722 13.918 Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges 15.593 13.456 Summe Umlaufvermögen 226.701 233.220 Langfristiges Vermögen: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 12.123 USD bzw. 10.985 USD. 4.465 4.820 Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht 15.772 17.521 Latente Vertragskosten, langfristig 21.839 21.027 Einlagen und Sonstiges 1.717 1.476 Latente Ertragsteuern, netto 1.630 1.871 Summe Aktiva $ 272.124 $ 279.935 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten $ 4.427 $ 3.241 Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen 38.650 38.026 Sonstige Rückstellungen 15.926 21.154 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, kurzfristig 4.055 3.940 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 229.768 228.967 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 292.826 295.328 Langfristige Verbindlichkeiten: Aufgeschobene Einnahmen, langfristig 35.870 27.966 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, langfristig 14.495 15.993 Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten 647 1.193 Haftung für einlösbare Optionsscheine 3.092 2.122 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.288 2.539 Summe Verbindlichkeiten 349.218 345.141 Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A: 180 Aktien genehmigt, 87 bzw. 155 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020. Liquidationspräferenz von 87.155 USD, nach Abzug des Abschlags von 8.020 USD und 154.911 USD, nach Abzug des Abschlags von 17.057 USD, zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 79.135 137.854 Aktionärsdefizit: Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD je Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt — — Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 85.704 bzw. 76.406 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 9 8 Kapitalrücklage 143.801 98.258 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (2.262 ) (318 ) Kumuliertes Defizit (297.777 ) (301.008 ) Summe Aktionärsdefizit (156.229 ) (203.060 ) Verbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Aktionärsdefizit gesamt $ 272.124 $ 279.935

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte Kurzfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (In Tausend, außer bei Angaben je Aktie) Dreimonatszeitraum bis Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 30. Juni 2021 2020 2021 2020 Umsatz $ 91.614 $ 78.402 $ 179.509 $ 156.434 Umsatzkosten 34.595 30.437 68.431 60.636 Bruttogewinn 57.019 47.965 111.078 95.798 Betriebsaufwendungen: Vertrieb und Marketing 33.157 26.836 63.540 55.248 Gemeinkosten 16.494 13.133 33.097 25.134 Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht — — 393 — Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse: Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten 2.786 2.722 7.549 5.474 Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto — 141 — 1.062 Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.786 2.863 7.549 6.536 Summe Betriebsaufwendungen 52.437 42.832 104.579 86.918 Betriebsergebnis 4.582 5.133 6.499 8.880 Nicht operative Einnahmen und (Ausgaben): Zinsaufwendungen (38 ) (12 ) (85 ) (25 ) Gewinn (Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten 3.698 (546 ) (970 ) (546 ) Sonstige Einnahmen/(Ausgaben), netto (496 ) (567 ) 276 (785 ) Ergebnis vor Ertragsteuern 7.746 4.008 5.720 7.524 Ertragsteueraufwand (939 ) (1.084 ) (2.489 ) (2.055 ) Jahresüberschuss $ 6.807 $ 2.924 $ 3.231 $ 5.469 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust $ (4.846 ) $ (3.763 ) $ (14.691 ) $ (7.848 ) Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust je Aktie: Unverwässert und verwässert $ (0,06 ) $ (0,06 ) $ (0,18 ) $ (0,12 ) Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien: Unverwässert und verwässert 85.343 68.290 82.056 68.076

RIMINI STREET, INC. Abstimmung zwischen GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Kennzahlen (In Tausend) Dreimonatszeitraum bis Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 30. Juni 2021 2020 2021 2020 Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis $ 4.582 $ 5.133 $ 6.499 $ 8.880 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.786 2.863 7.549 6.536 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 2.478 1.726 4.711 3.236 Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht — — 393 — Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis $ 9.846 $ 9.722 $ 19.152 $ 18.652 Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns: Jahresüberschuss $ 6.807 $ 2.924 $ 3.231 $ 5.469 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.786 2.863 7.549 6.536 Gewinn (Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten (3.698 ) 546 970 546 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 2.478 1.726 4.711 3.236 Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht — — 393 — Nicht GAAP-konformer Nettogewinn $ 8.373 $ 8.059 $ 16.854 $ 15.787 Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA: Jahresüberschuss $ 6.807 $ 2.924 $ 3.231 $ 5.469 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Zinsaufwendungen 38 12 85 25 Ertragsteueraufwand 939 1.084 2.489 2.055 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 590 438 1.174 886 EBITDA 8.374 4.458 6.979 8.435 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.786 2.863 7.549 6.536 Gewinn (Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten (3.698 ) 546 970 546 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 2.478 1.726 4.711 3.236 Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht — — 393 — Bereinigtes EBITDA $ 9.940 $ 9.593 $ 20.602 $ 18.753 Fakturierungen: Umsatz $ 91.614 $ 78.402 $ 179.509 $ 156.434 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums 265.638 218.506 265.638 218.506 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums 249.997 222.654 256.933 235.498 Änderung bei abgegrenzten Umsätzen 15.641 (4.148 ) 8.705 (16.992 ) Fakturierungen $ 107.255 $ 74.254 $ 188.214 $ 139.442

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir aktive Kunden, jährliche wiederkehrende Einnahmen und die Einbehaltungsquote beschrieben, die jeweils eine wichtige betriebliche Kennzahl für unser Unternehmen darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen veröffentlicht: nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn, nicht GAAP-konformer Nettogewinn, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Fakturierungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl nach GAAP vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer nicht GAAP-konformen Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von nicht GAAP-konformen Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung, zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets, zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens, zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien, zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung, zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer Ergebnisse nach GAAP verwenden, und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Einnahmen im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Jährlich wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlich wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, Nettoaufwendungen, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist das bereinigte Nettoergebnis, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Zeiträume aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Rückflüsse von Versicherungen und Berufungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Gewinn (Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten: Wir haben beschlossen, die Gewinne und Verluste aus rückzahlbaren Bezugsrechten, die sich aus den Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte dieser Finanzinstrumente ergeben, aufgrund der rein finanziellen Natur dieser Zeitwertberechnung herauszurechnen. Wir können diese Beträge nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten verwalten, und die Kosten stehen auch nicht mit unserem Kerngeschäft in Verbindung, weshalb wir sie herausgerechnet haben.

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsabläufen des Nutzungsrechts an Vermögenswerten: Dies bezieht sich auf einen Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit unseren geleasten Vermögenswerten für einen Anteil an einem unserer Standorte, weil wir die Fläche nicht mehr nutzen.

Das EBITDA ist der um Zinsaufwendungen, Ertragsteueraufwendungen und Abschreibungen bereinigte Jahresüberschuss.

Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Gewinn (Verlust) aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts auf rückzahlbare Optionsscheine, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht, wie oben erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

