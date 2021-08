Also eigentlich kein Grund gerade jetzt auszusteigen – insbesondere wenn langsam die Neuausrichtung Früchte zu tragen beginnt. Andererseits eine „fette Prämie“ auf die Kurse der letzten Monate. Aber möglicherweise kommt mehr – vielleicht aber erst in einigen Jahren.

H2: Bloom Energy kann mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen. Insbesondere die Höhe des Verlusts lag kräftig über den Erwartungen.

H2-Update: „CO2-arme Stahlproduktion“-Punktet Nel mit seiner Erfahrung? Schwedischer Erzförderer setzt auf Nel. Anglo American und Salzgitter suchen Lösungen, die Nel schon hat.

H2: Aktie fällt weiter. NIKOLA’s durchwachsene Quartalszahlen, Klage gegen den Gründer und Ex-CEO wegen Anlagebetrugs – alle Aussagen seien Lüge gewesen.

Neue Reihe: „Defensive Aktien“ – TEIL 1: DEFAMA, Deutsche Konsum REIT und Noratis. Drei Immobilienwerte die auch bei Börsenturbulenzen Kurs halten sollten.

Wahrscheinlich droht Delisting – bekanntes Muster

um die Anteile weiter auszubauen. Und die restlichen Aktionäre mürbe zu machen. Wobei eine Handelbarkeit der Aktie weiterhin an der Hamburger Börse gewährleistet sein sollte. Also kein Grund nervös zu werden. Und viel später – oder auch eher – wird es nach Erreichen der der entsprechenden Aktienmehrheit wohl zu einem Squeeze Out kommen. Mit einem wahrscheinlich noch höheren Angebot. Erinnert an VTG, die vor einigen Tagen „beim letzten Akt“ ankam: „Was PNE Aktionäre oder Tele Columbus Aktionäre von VTG lernen können. Aus 53,00 EUR werden mindestens 88,11 EUR.“