Bitcoin und Ethereum – technisch und aus Sentiment analysiert

Plus 39% p.a stehen als Rendite im Markenwertportfolio, dass sich an Anleger richtet, die einfach, ohne Stress, aber mit 2er Hebel oder direkt in international starke Marken investieren wollen. Punkt. Mehr nicht. Aufwand begrenzt, Rendite sehr erfreulich. So wollen wir damit punkten.

Offensiver und schneller ist unsere HOT-List und unser Turbo-Dienst. 2021 haben wir im DAX noch keinen Loss-Trade, der Seitwärtsmarkt kommt uns bei DAX-Abholtrades massiv entgegen. Auch DAX-Inliner laufen wunderbar. Kompliziert sind momentan nur wenige Positionen, aber auch die wollen wir erwähnen. Teamviewer und zuvor Morphosys waren keine guten Ideen, dafür haben wir mit unserem TOP-Comeback-Trade 2021 genau die richtige Aktie getroffen. Fast 400% Plus mit Hugo Boss. Dies war unser Top-Favorit 2021 und genau der ist No1. im MDAX. Bei Curevac und Nel gab es ebenso wie zum DAX charttechnisch am Donnerstag und Freitag eine Spezialanalyse, zu Robinhood haben wir Ableitungen bzgl. Flatex und Smartbroker / Wallstreet:Online getroffen. Übrigens – Franz-Georg war für uns diese Woche bei n-tv zu Gast – findet Ihr dort in der Mediathek. Besprochen wurde die Marktbreite der Indizes, die Indikatoren sowie die Frage, ob 16.000 oder 14.000 für die kommenden Wochen im DAX realistischer sein wird. Franz-Georg ist bei uns im Team der Mann für alles Technische – Fragen dazu für unsere Abonnenten auch unter info@feingold-research.com (ACHTUNG – wir kombinieren auf unserer HOT-List im spekulativen Bereich Sentiment und Charttechnik bei Ethereum und Bitcoin. Die Folge – am Freitag wurde unser 8. Trade in Serie abgeschlossen mit Gewinnen je zwischen 20 und 80 Prozent! Unsere Krypto-Bilanz seit Mai!) Hier geht es zum Abo

Sorgen bereitet mal wieder Bayer. Teilgewinne, hohe sogar, haben wir im Optionsscheindienst im Call genommen. Seither gehts aber mal wieder deutlich abwärts in der Aktie. Für uns gilt – der Preis “schlechtestes Management seit 2010 Konzerne Europa” geht leider an Bayer. Dass Baumann und Achleitner noch da sind – dieses Mysterium muss jemand erklären. Man könnte fast vermuten, dass dort hinter der Kulissen Absprachen existieren. Denn Bayer vernichtet Investorengeld. Fast systematisch. Leider.