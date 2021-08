Core One Labs bringt seine psychedelischen Formulierungen zur Behandlung von Schlaganfällen und Depressionen in die klinische Entwicklung

Vancouver, British Columbia, Kanada – 7. August 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABD), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) („Core One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das wissenschaftliche Team seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. („Akome“) den nächsten Schritt in seiner klinischen Entwicklungsplanung für den Einsatz seiner zum Patent angemeldeten Psychedelikaformulierungen AKO001 und AKO003 jeweils in der Behandlung von ischämischen Insulten (Schlaganfällen) bzw. Depressionen eingeleitet hat. Mit diesen Studien kann das Unternehmen sein Know-how in Bezug auf den Einsatz von Psychedelika als überzeugende Kandidaten für die Behandlung dieser schwerwiegenden neurologischen und psychischen Erkrankungen erweitern.