Um die Konjunktur machen wir uns derzeit nur wenig Sorgen. Auch das kommende Tapering der Fed sollte verkraftbar und eine Bremsung der Aktienmärkte nur relativ gering sein.

auch wenn beim Tapering absolut gesehen nur der Betrag der aufgekauften Anleihen vermindert wird, ist das kein Beinbruch, sondern lediglich eine kleine Verringerung des Stimulus. Das fällt bei den Standartaktienweniger ins Gewicht, da die Unternehmenszahlen überzeugen. Schwerer zu beurteilen ist da schon die im August und September auftretende Saisonalität.

Deutlich schlechter hingegen ist die Stimmung bei den Edelmetallen und Edelmetallunternehmen! Während die Unternehmenslenker sehr positiv in die Zukunft schauen, ist die Stimmung der Investoren „frostig“. Auf der einen Seite ist das wahrscheinlich verständlich, wenn man bedenkt, dass der Goldpreis vor relativ exakt einem Jahr noch rund 15 % höher stand, bei etwa 2.120,- USD je Feinunze, gegenüber jetzt knapp unter 1.800,- USD je Feinunze!

Auf der anderen Seite sollte man aber auch bedenken, dass dieses mittlerweile niedrige Bewertungs-Niveauder Goldminenaktien noch einmal erstklassige Einstiegsmöglichkeiten bieten. Denn mittlerweile arbeitet jeder gute Goldproduzent auch beim derzeitigen Goldpreis mit einer sehr ordentlichen Marge!

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die letzten Male als die Stimmung so schlecht war wie jetzt, der ‚Turnarround‘ eingeleitet wurde. Das stellte auch der Sentiment-Trader fest. Laut einem Research dieser Experten wurden in den vergangenen 20 Tagen (Stand 05.08.2021) weniger als 12 % der Goldaktien oberhalb ihrer 50-Tagelinie gehandelt.

Quelle: sentimentrader.com

Und wenn das Stimmungstief in den vergangenen 20 Jahren ein solches Tief erreicht hatte wie jetzt, wurde ein Boden eingezogen, von dem aus es wieder deutlich nach oben ging. Die Chancen auf einen gleichen Verlauf wie die letzten Male stehen also sehr gut, weshalb man sich nun wieder intensiver mit Edelmetall-Aktien beschäftigen sollte.

Eine breite Auswahl an guten Rohstoffaktien, die immer wieder gute Nachrichten vorlegen, finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick!

Silber aus Mexiko-Gold aus USA

Endeavour Silver erwirbt Goldprojekt in Nevada! So sieht ein Schnäppchen aus!

Endeavour Silver „vergoldet“ sein Portfolio mit der Übernahme eines Goldprojekts in den USA!

Gold und Kobalt aus Finnland

Mawson Gold- schon wieder erstklassige Ergebnisse aus Finnland!

Mächtig gut, so lassen sich die Auswertungen der neuesten sieben Bohrungen treffsicher kurz beschreiben.

Newcomer mit Potenzial...

Jetzt ist Stockpicking gefragt! Einige Aktien sind bereits durch die Decke geschossen!

In den Victorianischen Goldfeldern spielt derzeit die Musik und viele Unternehmen wollen vom aktuellen Goldrausch partizipieren. Jetzt ist Stockpicking gefordert!

Kupferpreis unter Strom…

Bedeutende Entdeckung bei Aurania Resources!

Während die Nachfrage nach dem Industriemetall Kupfer explodiert, deutet sich auf der Angebotsseite gerade neuer Ärger an.

Jetzt wird´s krass…

Maple Gold Mines erwirbt zusätzliches Grundstück mit Mine!

Auffällige Goldpreisentwicklung am Mittwoch! Nachmittags zog der Goldpreis schön im Einklang mit dem Silberpreis nach oben, kurzzeitig sogar über 1.830,- USD je Feinunze!

Den Ruf nach Silber erhört...

MAG Silver liefert mächtig gute Q2-Ergebnisse

Die Power und das Potenzial von MAG Silvers ‚Juanicipio‘-Projekt sind ja seit längerer Zeit bekannt.

Zink und Umweltschutz...

Der sauberste Zinkproduzent der Welt in Entstehung!

Zink ist ein Metall, das nicht nur in der Bauindustrie, der Automobilbranche und im Maschinenbau verwendet wird, sondern leistet zudem noch einen wichtigen Beitrag, die weltweite Energiewende erheblich voranzubringen.

Gold und Silber glänzen wieder

TOP- Vorwirtschaftlichkeitsstudie! Bei Skeena Resources passt ALLES!

Dass im Bergbau durchaus gutes Geld verdient werden kann, haben jüngst wieder die ‚Big Boys‘ der Branche beweisen!

Optimales Timing ...

SILBER- SQUEEZE in den kommenden Wochen? Es deutet einiges darauf hin! Jetzt auf SILBER-AKTIEN setzen!

HERVORRAGANDE EINSTIEGS-CHANCE BEI UNSEREM SILBER-STAR! Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Post im Silber-Sektor so richtig abgeht! Diese neue Rallye kann dann alles andere in den Schatten stellen!

Weitere Interessante Informationen rund um das Thema Edelmetalle finden Sie in dem kostenfreien Edelmetall Report der Swiss Resource Capital AG, den Sie sich hier ansehen können!

