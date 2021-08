Proteste in Frankreich zeigen Wirkung: Regierung lockert Impfzwang Autor: Tichys Einblick | 08.08.2021, 13:29 | 44 | 0 | 0 08.08.2021, 13:29 | Erneut kam es in Frankreich zu massiven Protesten gegen Macrons Impf- und Corona-Politik. Nach offiziellen Angaben demonstrierten am Samstag rund 237.000 Menschen in der ganzen Republik – das vierte Wochenende in Folge kam es damit zu großen Protesten mit anhaltend steigender Teilnehmerzahl. Zum zweiten mal wurde nun sogar die Marke von 200.000 Menschen gebrochen. Die Der Beitrag Proteste in Frankreich zeigen Wirkung: Regierung lockert Impfzwang erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

