Der Juli endete neutral, was auf zwei gegensätzliche Kräfte zurückzuführen ist.

Die Einmischung der chinesischen Behörden in die Funktionsweise bestimmter digitaler Geschäftsbereiche (das jüngste Ziel ist Didi, das chinesische "Uber") hat die Anleger hinsichtlich des Risikos einer Verschlechterung des Aktienmarktes verunsichert (und die Kurse der in Clartan Valeurs gehaltenen chinesischen Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen); In Ermangelung von Unternehmensnachrichten gewannen schließlich makroökonomische Themen wie das Wiederaufleben der Inflation wieder an Bedeutung, und die Versuchung, Gewinne mitzunehmen, war wieder da. Diese Konsolidierungsbewegung wurde jedoch durch die in den letzten Wochen veröffentlichten guten Quartalsergebnisse der Unternehmen zurückgedrängt. Obwohl einige Titel enttäuschten, wie z. B. Atos, das mit der Bereinigung seines Geschäftsbetriebs beginnt, war der allgemeine Konsens der Veröffentlichungen und Erwartungen sehr positiv.

IBM veranschaulicht dies gut mit der erfolgreichen Strategie seines neuen Chefs, sich auf Hybrid-Cloud, Datensicherheit und künstliche Intelligenz zu konzentrieren und den Rest des Unternehmens zu veräußern, der ein Geschäft ohne Wachstum ist; aber auch der britische Personalvermittler Page, der die Gesundheitskrise nutzte, um durch die Einstellung von Seniorberatern zu investieren, und der nun seine Gewinnprognose anhebt, da sich der Zyklus gerade zu erholen beginnt.

Publicis, ein weiteres Unternehmen mit zyklischen Warnsignalen, wird im Jahr 2021 zu seiner Rekordrentabilität zurückkehren, wobei es von der Erholung und seinen großen Investitionen in die Digitalisierung in den letzten Jahren profitieren wird. Erwähnenswert sind auch Elis mit einer Betriebsmarge, die sich dem höchsten Stand der letzten 20 Jahre nähert, Jeronimo Martins mit einer Steigerung der Geschäftstätigkeit um 10 % und einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 25,7 %, Kion mit der höchsten Generierung von freiem Cashflow in den letzten vier Jahren, Lenzing, das sein Betriebsergebnis in der ersten Jahreshälfte verdoppelte, und BNP Paribas mit einem Rekordquartalsergebnis, das fast 28 % über den Erwartungen liegt.

Diese Aktien partizipieren an dem Jubel in verschiedenen Sektoren und Standorten. Mit anderen Worten, wir bleiben bei einer recht ermutigenden Stimmung an den Aktienmärkten, wenn man bedenkt, dass die langfristigen Bewertungen jedes dieser ausgewählten Unternehmen angesichts ihrer jeweiligen Dynamik gerechtfertigt sind.





