TOKIO (dpa-AFX) - Für Thomas Bach ist die Sache klar. "Wir können selbstbewusst sagen, diese Olympischen Spiele kamen zur richtigen Zeit", behauptet der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees am Sonntag in seiner leuchtenden Schlussbilanz der Sommerspiele von Tokio. Die dunkle Maske aber, die der 67-Jährige bei seiner Rede im Fünf-Sterne-Hotel Okura trägt, dürfte für nicht wenige als Widerspruch zu Bachs Worten wirken. Die stetig steigenden Corona-Infektionen in der Olympia-Stadt und die trostlos leeren Arenen belasten das Bild von den Not-Spielen in Japan.

Für den IOC-Chef waren es dennoch "sehr erfolgreiche Olympische Spiele". Die schmerzhafte Verschiebung um ein Jahr, die Sorgen der Organisatoren, die enormen Ausgaben, der Widerstand im Gastgeberland - all das löst sich für Bach am Schlusstag in Erleichterung auf. "Einige hatten vorher bereits von Geisterspielen gesprochen. Wir haben das Gegenteil gesehen. Die Athleten haben diesen Spielen Seele gegeben", sagt der Würzburger.