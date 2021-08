Grüne fordern umfassende Neuausrichtung der Waldpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fordern eine umfassende Neuausrichtung der Waldpolitik in Deutschland. Ziel müsse es sein, Waldökosysteme für die Folgen der Klimakrise zu wappnen, heißt es in einem Papier, über das zuerst die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten. Der Deutschen Presse-Agentur lag das Papier am Sonntag ebenfalls vor.

Darin heißt es: "Konzeptionslose Verteilung von Steuergeld nach dem Gießkannenprinzip ohne Lenkungswirkung hin zu einer naturnahen vielfältige Waldentwicklung wird den Herausforderungen nicht gerecht." Die kommende Bundesregierung habe die Aufgabe, die Weichen für die notwendige "Waldwende" zu stellen.