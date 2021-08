Habeck sieht 'sehr gute Ausgangsposition' für Grüne bei Wahl

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Robert Habeck sieht trotz Fehlern der Partei im Wahlkampf immer noch eine "sehr gute Ausgangsposition" bei der Bundestagswahl. Er sagte im ZDF-"Sommerinterview", die Grünen lägen derzeit um die 20 Prozent: "Klar, wir hätten auch woanders sein können. Aber wir haben noch immer eine sehr gute Ausgangsposition. Die Union hat eigene Probleme. Wir sind so weit nicht auseinander. Alles ist möglich."

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage für den ARD-"Deutschlandtrend" auf 27 Prozent, die Grünen auf 19 Prozent. Die Grünen hatten Fehler im Wahlkampf eingeräumt. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock musste zunächst Sonderzahlungen an den Bundestag nachmelden. Dann gab es Kritik, weil sie und ihre Partei mehrmals irreführende Angaben im Lebenslauf von Baerbock korrigieren mussten.