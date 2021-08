TOKIO (dpa-AFX) - Wirklich ausgelassen dürfte die Party bei der Willkommensfeier für das deutsche Olympia-Team wohl kaum werden. Wenn am Montagnachmittag der Rest der Tokio-Delegation auf dem Frankfurter Römer eintrifft, bringt sie die schlechteste Medaillenbilanz seit der Wiedervereinigung, zwei Skandale um Funktionäre und noch einen Corona-Schreck vom Schlusstag mit aus Japan. Der verpatzte Endspurt mit den geplatzten Gold-Hoffnungen von Speerwerfer Johannes Vetter und den Bahnsprinterinnen bedeutete am Ende Rang neun im Medaillenspiegel, noch hinter den Niederländern. Und doch befand DOSB-Präsident Alfons Hörmann: "Die sportliche Bilanz ist insgesamt in Ordnung."

37 Mal Edelmetall, davon zehnmal Gold, elfmal Silber und 16 Mal Bronze - das sind fünf Medaillen weniger als bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro und vier weniger als bei der bisherigen Negativmarke in Peking 2008. Dem erfolglosen Auftritt aller Ballsport-Teams, der Hörmann "weh tut", und dem schwachen Abschneiden früherer Medaillen-Garanten wie Ruderern und Renn-Kanuten sowie im Rad-Velodrom standen nur wenige Ausreißer nach oben entgegen. Tennis-Sensationssieger Alexander Zverev, Weitsprung-Star Malaika Mihambo und die Zweikämpfer um Gold-Ringerin Aline Rotter-Focken konnten die Gesamtbilanz nicht allein retten.