BERLIN (dpa-AFX) - Der Wahlkampf der Union wird nach den Worten von Kanzlerkandidat Armin Laschet noch Fahrt aufnehmen, zunächst haben aber die Hilfen für die Hochwassergebiete Vorrang. Der "Bild am Sonntag" sagte der CDU-Chef auf die Frage, ob bald Hauruck-Reden und harter Wahlkampf von ihm zu erwarten seien: "Ja! Genau auf diese Reden freue ich mich. Aber wenn Tausende Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nach der Unwetterkatastrophe vor dem Nichts stehen, gibt es für mich eine andere Priorität: schnelle Hilfe für die Menschen! Da müssen Bund, Länder und Parteien zusammenstehen. Darum geht es jetzt. Und dann ist Wahlkampf angesagt - mit klarem Profil der Union."



Er setze auf einen Wahlkampf, der die Unterschiede zwischen den Parteien klar sichtbar mache. Der NRW-Ministerpräsident sprach von einer "historischen Wahl". Es müsse gelingen, das tägliche Leben und das Industrieland Deutschland klimaneutral zu modernisieren, ohne dass es Wohlstand und Arbeitsplätze koste und darüber der soziale Zusammenhalt verloren gehe. Im Streit um steuerliche Entlastungen kommt Laschet der CSU entgegen. "Bürger entlasten ist richtig. Und wir werden es tun, sobald es finanziell möglich ist", sagte der Kanzlerkandidat.

Die Union sieht sich mit sinkenden Umfragewerten konfrontiert. Auch laut einer neuen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" setzt sich der Trend fort. Die Union büßt demnach einen Punkt auf 26 Prozent im Vergleich zur Vorwoche ein. SPD und Grüne liegen mit 18 Prozent gleichauf. Die FDP kommt auf 12, die AfD auf 11 und die Linke auf 7 Prozent. In der Frage der Kanzler-Direktwahl baut SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz seinen Vorsprung gegenüber Laschet aus. 27 Prozent würden Scholz, 14 Prozent Laschet und 13 Prozent Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wählen. Laschet sagte zu den Umfragewerten: "Ich erkläre weder gute noch schlechte Umfragen. Am 26. September entscheiden die Wählerinnen und Wähler."

Kanzler oder Kanzlerin werden in Deutschland nicht direkt gewählt. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.