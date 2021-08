Stellungnahme von Poenina zu Medienberichten in der Sonntagspresse

EQS Group-Ad-hoc: poenina holding ag / Schlagwort(e): Personalie

Die poenina holding ag nimmt Stellung zu den aktuellen Medienberichten in der Sonntagspresse, wonach CEO Jean Claude Bregy im Juni 2021 wegen Vermögensdelikten verurteilt wurde. Der Verwaltungsrat der poenina holding ag hat aufgrund einer Medienanfrage unverzüglich eine ausserordentliche Verwaltungsratssitzung einberufen und Jean Claude Bregy am Freitagnachmittag, 6. August 2021, das Vertrauen ausgesprochen. Weiter erklärt der Verwaltungsrat, dass die Verurteilung für die persönlichen Vergehen vor mehr als 12 Jahren in keinem Zusammenhang mit Jean Claude Bregys heutiger Position als CEO von Poenina stehen. Dieser Vorfall hat keinen Einfluss auf die Finanzlage der poenina holding ag: Die bereits veröffentlichten sehr guten Aussichten für das Geschäftshalbjahr 2021 sind nach wie vor aktuell. Die Bekanntgabe der Halbjahreszahlen erfolgt wie geplant am Dienstag, 7. September 2021.