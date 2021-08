Ein Phase-3-Bohrprogramm im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia, Kanada – das mit so einer perfekten Kombination bestehend aus Gehalten und Strecken abgearbeitet wird hat schon Seltenheitswert!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Seltenheitswert hat diese Kombination allerdings nicht bei Skeena Resources Limited (WKN: A3CRER / TSX-V: SKE) die eigentlich in beständiger Regelmäßigkeit Topgehalte über lange Strecken melden! Das Bestätigen wieder einmal die jüngsten herausragenden Resultate, mit entsprechenden Highlights wie zum Beispiel: 27,04 g/t Au über 12,50 m, die in Bohrloch UG21-202 durchteuft wurden.

Doch, wie bereits erwähnt, haben auch die anderen Resultate eine besondere Erwähnung mehr als verdient, wie die folgende Tabelle beweist:

Die Range der wahren Mächtigkeiten liegt im Bereich von 60 % und 100 % der berichteten Kernlängen.

Im Osten viel Hochgradiges

Die ‚Infill‘-Bohrungen im Osten von ‚Snip‘ sind nicht nur erstklassig, was ihre Resultate angeht, also allen voran Bohrloch UG21-202 mit seinen 27,04 g/t Au über 12,50 m. In Kombination mit den ebenso hochgradigen Unterabschnitten, wo UG21-202 satte 209,00 g/t Au über 0,67 m und 203,00 g/t Au über 0,69 m lieferte, ergibt sich nämlich eine Bestätigung und, noch besser, eine Hochstufung der Gangvererzung, die Skeena in seiner letztjährigen Ressourcenschätzung skizziert hatte.

Quelle: Skeena Resources

Womöglich liegt das auch an der ausgezeichneten Nachbarschaft, in der sich diese Bohrung befindet, nämlich nur wenige Meter von einer historischen Bohrung B570-2 aus dem Jahr 1998 entfernt. Die lieferte damals zwar „nur“ 2,11 g/t Au über 0,80 m, weil sie ebenso nur teilweise erprobt war wie die ein Jahr jüngere Bohrung UG-1623 mit durchschnittlich 5,29 g/t Au über 4,70 m.

Dennoch bildeten beide historischen Bohrungen die Grundlage für die letztjährige Ressourcenschätzung und stehen nun praktisch Pate für die jetzt bestätigte Vererzung und damit für die Anhebung der Schätzungen mit dann größeren Volumina, höheren Gehalten und somit auch mit einer Erhöhung der Unzen.

Zudem: Hochgradige Gangentdeckung in den ‚Footwall‘-Zones

Quasi nur wenige Schritte entfernt, tat sich für Skeena mit den „180er“-Bohrlöchern (UG21 180 bis 189) eine weitere hochgradige Vererzung im ‚Footwall‘-Korridor auf. Die Anhäufung hochgradiger Abschnitte ist nicht nur äußerst erfreulich, sondern wurde von Skeena zuvor auch noch nicht identifiziert.

Fazit:

Zusammen mit den jetzt gewonnenen Erkenntnissen darüber, dass alle Bohrungen neue hochgradige Erzgangabschnitte mit überdurchschnittlichen Gehalten und Mächtigkeiten aufweisen und dass sich diese neu gebohrte Vererzung für eine Erweiterung nach oben (25 m) und in Fallrichtung (100 m) offen für weitere hochgradige Entdeckungen zeigt, ergeben sich für Skeena Resources (WKN: A3CRER) ganz neue Perspektiven auf ein noch größeres Potenzial seines ‚Snip‘-Goldprojekts. Scheint wirklich so, als deutet sich hier eine gravierende Ressourcen-Erweiterung an, die eine neue Aktienkursbewertung rechtfertigen würde. Extrem spannend also, die derzeitige Entwicklung bei Skeena!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/