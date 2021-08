KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Debatte über Ungeimpfte:

"Nicht impfen lassen, aber alle Freiheiten genießen wollen - das hat mit Freiheit und dem Anspruch darauf nichts zu tun, wohl aber mit Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Es wird Zeit, dass auch die Politik das so deutlich formuliert, und das bitteschön vor der Bundestagswahl. Ansonsten werden vor allem die Jüngeren, die Schulen sowie Wirtschaft und Handel erneut für unweigerlich zu verfügende restriktive Maßnahmen in die Pflicht genommen werden. Die Gedankenlosigkeit oder oft genug sinnfreie Hetze der einen würde so zur im zweiten Pandemiejahr definitiv unnötigen Unfreiheit der anderen führen."/zz/DP/jha