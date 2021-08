Aurania kündigt Änderungsvorschläge für bestimmte ausstehende, nicht börsennotierte Optionsscheine an

Toronto, Ontario, 6. August 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass es vorschlägt, die Bedingungen von 1.043.567 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die "Warrants") zu ändern, die vom Unternehmen in Verbindung mit einer Privatplatzierungsfinanzierung emittiert wurden, die in drei Tranchen am 28. Februar, 5. März und 13. März 2020 abgeschlossen wurde. Die Warrants wurden in den ersten Tagen der weltweiten Pandemie COVID-19 ausgegeben und haben einen Ausübungspreis von 4,25 C$ pro Aktie. Die Warrants, die in jeder Tranche der Privatplatzierung ausgegeben wurden, sollen am 28. August, 5. September bzw. 13. September 2021 auslaufen. Die vorgeschlagenen Änderungen beinhalten die folgenden Punkte (die "vorgeschlagenen Änderungen"): (a) eine Senkung des Ausübungspreises auf 3,40 C$ pro Aktie, die bei Ausübung eines Warrants ausgegeben werden kann; (b) eine Verlängerung des Verfallsdatums auf den 13. März 2022; und (c) eine Bestimmung über das beschleunigte Verfallsdatum, sodass die Warrants am früheren der beiden folgenden Tage verfallen: am verlängerten Verfallsdatum oder 30 Tage nach dem zehnten aufeinanderfolgenden Handelstag, an dem der Schlusskurs der Aurania-Aktien den geänderten Ausübungspreis der Warrants um 15 % oder mehr übersteigt.

Die vorgeschlagenen Änderungen unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV"). Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV werden die vorgeschlagenen Änderungen automatisch mit dem ursprünglichen Datum und Zeitpunkt des Verfalls der Warrants wirksam. Vor dem ursprünglichen Datum und Zeitpunkt des Verfalls der Warrants bleiben die Warrants unverändert gemäß ihren ursprünglichen Bedingungen in Kraft. Keiner der Warrants befindet sich direkt oder indirekt im wirtschaftlichen Eigentum von Aurania nahestehenden Personen und keiner der Warrants ist an der TSXV notiert. Die vorgeschlagenen Änderungen gelten nicht für Warrants, die an Vermittler oder Agenten als Vergütung ausgegeben wurden.