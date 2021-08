Der DAX befindet sich vor dem Allzeithoch in Lauerstellung. Kann diese Barriere überwunden werden oder prallt er wie Mitte Juli wieder ab? Genau dies muss heute diskutiert werden.

Ask 19,37

Ask 2,04

Zur Wochenanalyse gibt es wenig hinzuzufügen. Unser DAX konnte sich nach erster zögerlicher Bodenbildung dann in der vergangenen Woche sehr deutlich durch die gesamte Handelsrange arbeiten und den August positiv starten:

Wochenverlauf zum August-Start

Damit übersprang er nach der 15.600 die 15.700 als letzten Widerstand vor dem Allzeithoch - so zumindest titulierte ich dies. Ein paar Punkte fehlten am Freitag, doch die Zone ist klar umrissen:

DAX am Allzeithoch

Übergeordnet sollte an dieser Kante nun eine Entscheidung herbeigeführt werden, die nicht nur mit dem Allzeithoch selbst zu tun hat, sondern auch mittelfristigen Charakter hat. Es geht hierbei um die Frage, ob wir die Range beinbehalten oder eine Trendfortsetzung sehen:

Big Picture im DAX

Kann man dazu in der Vorbörse bereits Indikationen sehen?

Ideen zum DAX-Wochenstart

Vom Tiefpunkt der letzten Bewegung sind 750 Punkte Anstieg verzeichnet worden. Der DAX könnte daher Ermüdungserscheinungen zeigen. In Kombination mit der starken Range-Kante wäre dies nicht verwunderlich und aus meiner Sicht auch gesund.

Aus Trading-Sicht stellt sich hier die Frage, wie tief eine etwaige Korrektur diesmal verläuft. Natürlich müssen es nicht die kompletten 750 Punkten zurück sein. Gewisse Marken auf der Unterseite habe ich dennoch im Visier. Zu nennen sind die vorherigen Widerstandszonen um 15.710 und 15.600 und knapp darunter das noch zurückgeblieben GAP aus der Vorwoche:

Noch ein GAP im DAX

Kurzfristig ist daher die 15.700er-Bereich, an dem der DAX in der Vorwoche am Montag und Mittwoch seinen Hochpunkt fand, für die erste Konsolidierung mein Ziel:

In der Vorbörse war weder ein Anlauf zum Rekordlevel noch das Berühren der Unterstützung zu sehen. Der Endloskontrakt notiert etwas leichter, steht jedoch in einer Art Lauerstellung vor den ersten größeren Orders am Markt:

Unterstützungszone im DAX-Chart der Vorbörse

Als erste Idee werde ich somit eine Berührung oder zumindest Tendenz zu einer der beiden Zonen abwarten. Eine größere Kurslücke (GAP) ist nicht in Sicht.

Langfristig ist es sicher nur eine Frage der Zeit, bis ein neues Rekordhoch erzielt wird. Doch dies spielt im kurzfristigen Handel keine maßgebliche Rolle.

Komm gern zur Livestream-Morgenanalysen auf dem entsprechenden YouTube-Kanal heute gegen 8.20 Uhr hinzu:

Wirtschaftsdaten am 09.08.2021

Direkt 8.00 Uhr wird es mit der Handelsbilanz und Leistungsbilanz, in die unsere Export- und Importdaten aus Deutschland integriert sind, sehr spannend.

Danach ist aus Sicht des Wirtschaftskalenders 10.30 Uhr das Sentix Investorenvertrauen 10.30 Uhr für die Eurozone interessant und im weiteren Verlauf dann 16.00 Uhr die JOLTS Stellenangebote aus den USA.

Alle genannten Eckpunkte und weitere Termine sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 09.08.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

