Foto: finanzbusiness Weidmann erneuert Forderung nach Stopp der Krisenanleihenkäufe Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 25 | 0 | 0 09.08.2021, 07:36 | Weidmann äußert sich in einem Interview mit der Zeitung "Welt am Sonntag", wie es nach dem Ende der Pandemie in der Geldpolitik weitergehen sollte. Er skizziert zudem mögliche Schritte hin zu einer Zinswende im Euro-Raum.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer