Purx erhält Genehmigung für endgültige Vereinbarungen mit AVL Powertrain UK und Ballard Power Systems Inc. sowie für eine Privatplatzierung von 3 Millionen Dollar

6. August 2021 - Vancouver, British Columbia (Kanada) – Im Anschluss an die Pressemitteilung vom 11. Juni 2021 hat Pure Extraction Corp. („PURX“ oder „Unternehmen“) die Genehmigung der TSX Venture Exchange für die endgültigen Vereinbarungen mit AVL Powertrain U.K. Ltd. und Ballard Power Systems Inc. erhalten. Die endgültigen Vereinbarungen mit First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, sehen die Entwicklung und Produktion eines mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenfahrzeugs vor, wobei First Hydrogen die kommerziellen Rechte für das Fahrzeugdesign besitzen wird.

Ballard ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für saubere Energie und Brennstoffzellen. Ballard entwickelt und produziert Produkte für Protonen-Austausch-Membrane für Brennstoffzellen für Märkte wie regionale Verkehrsbetriebe, tragbare Stromversorgung, Materialhandhabung und bietet technologische Lösungen und Dienstleistungen. Ballard wird Unterstützung bei der Integration seines Wasserstoff-Brennstoffzellenmoduls für den Prototyp des leichten Nutzfahrzeugs von First Hydrogen leisten.

AVL Powertrain UK Limited gehört zur AVL Group, dem weltweit größten unabhängigen Unternehmen für Entwicklung, Simulation und Tests in der Automobilindustrie und anderen Branchen. Als globaler Technologieführer bietet AVL Konzepte, Lösungen und Methoden in den Bereichen E-Mobilität, ADAS und autonomes Fahren, Fahrzeugintegration, Digitalisierung, Virtualisierung, Big Data und vieles mehr. AVL plant und führt die Integration aller Antriebskomponenten einschließlich der Entwicklung von Fahrzeugkomponenten und Steuerungssoftware durch.

Gemäß der Abtretung von zwei unverbindlichen Absichtserklärungen, die durch die endgültigen Vereinbarungen ersetzt werden, erhält Nova Light Capital Limited drei Millionen Aktien. Diese Aktien sind Gegenstand einer freiwilligen Hinterlegungs- und Poolingvereinbarung. Im Zusammenhang mit der Transaktion werden als Vermittlungsgebühr 249.590 Aktien an Canaccord Genuity Group Inc. ausgegeben.

Das Unternehmen hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Millionen $ vereinbart. Die Privatplatzierung wird aus 2,4 Millionen Einheiten zu einem Preis von 1,25 $ pro Einheit bestehen, wobei jede Einheit eine Stammaktie und einen Warrant zum Kauf einer Stammaktie umfasst. Jeder Warrant kann innerhalb von einem Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum zum Preis von 2,00 $ in eine Stammaktie verwandelt werden.