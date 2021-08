Nach einer gut dreijährigen Anstiegsphase des Gold-Futures von 1.160 US-Dollar auf ein Rekordniveau von 2.075 IS-Dollar bis Anfang August 2020 toppte das Edelmetall in diesem Bereich und drehte anschließend zur Unterseite ab. In der Folge fiel der Goldpreis auf 1.676 US-Dollar bis Anfang dieses Jahres zurück, etabliert in diesem Bereich einen Doppelboden und konnte zurück an seine Verlaufshochs aus 2011 um 1.920 US-Dollar wieder zulegen. Unglücklicherweise blieb eine Rallyefortsetzung aus, es folgten Abschläge und zuletzt im Bereich von 1.810 US-Dollar ein Mehrfachhoch. Dieses wurde in der abgelaufenen Handelswoche zum Anlass für größere Verkäufe genommen.

Jahrestiefs im Fokus

Würde demnach der markante Unterstützungsbereich um 1.750 US-Dollar beim Gold-Future Bergisch gekreuzt, dürfte dies eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung zurück an die Jahrestiefs bei 1.676 US-Dollar auslösen. In diesem Bereich wird sich der weitere Werdegang erst noch zeigen müssen. Tendenziell könnten sogar Verluste auf 1.627 US-Dollar folgen, ehe wieder eine Stabilisierung einsetzt. Ein unmittelbarer Kurssprung zurück über 1.810 US-Dollar dürfte dagegen zu einem Test des Abwärtstrends verlaufend um 1.850 US-Dollar führen. Aber erst darüber wird ein Befreiungsschlag wahrscheinlich.