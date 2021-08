FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag etwas schwächer in die Woche starten. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Auftakt ein Minus von 0,25 Prozent auf 15 721 Punkte. Die Rekordrally der US-Standardwerte dürfte sich damit zunächst nicht auf die Frankfurter Börse übertragen. Der Rekord von 15 810 Zählern bleibt für den Dax aber in Reichweite. Am Freitag war er nur knapp daran gescheitert. Für den EuroStoxx 50 zeichnet sich am Montag zur Eröffnung ein Abschlag von 0,2 Prozent ab.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hatte zum Wochenausklang positiv überrascht. Für Anleger ist dies als Konjunktursignal für gewöhnlich eine positive Nachricht, derzeit hat sie aber auch eine Kehrseite. "Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die US-Notenbank im vierten Quartal die geldpolitische Wende einleitet", schrieb die Commerzbank. Außerdem machen sich Börsianer derzeit wieder mehr Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.