Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun Mining gibt die Absicht zur Börsennotierung an der LSE bekannt



09.08.2021

Euro Sun Mining gibt die Absicht zur Börsennotierung an der LSE bekannt



Diese Mitteilung ist eine Anzeige gemäß den Prospektvorschriften der Financial Conduct Authority ("FCA") und kein Prospekt und kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit, einschließlich der USA, Israel, Australien, Japan oder die Republik Südafrika.