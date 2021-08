ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG vor endgültigen Zahlen für das zweite Quartal von 24 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Jones hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Stahlkocher angesichts gestiegener Stahlpreise an. Die Preisentwicklung sollte auch die Gewinne im zweiten Quartal angetrieben haben. Trotz einer starken Ergebnisentwicklung dürfte der freie Mittelzufluss aber nur knapp im positiven Bereich liegen. Diese Unfähigkeit, sprudelnde Gewinne in einen hohen Free Cashflow umzumünzen, lasse Salzgitter im Branchenvergleich weniger attraktiv erscheinen./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / 10:44 / GMT