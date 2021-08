Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenreaktion zum Wochenauftakt nach deutlichen Kursverlusten am Freitag. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 176,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,46 Prozent.

Am Freitag hatten noch überraschend starke Arbeitsmarktdaten aus den USA die Festverzinslichen unter Druck gesetzt. Die Daten erhöhten die Wahrscheinlichkeit für eine Verringerung der Anleihekäufe der US-Notenbank Fed ab Anfang 2022 deutlich, hieß es in einer Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank. Mit weiteren guten Berichten vom amerikanischen Arbeitsmarkt dürften die Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed genug Zuversicht in den Arbeitsmarkt haben, um eine Reduzierung der Wertpapierkäufe zu verkünden.

Ein unerwartet starker Anstieg der deutschen Exporte im Juni konnte die Kurse der Bundesanleihen am Morgen nicht weiter belasten. Im weiteren Tagesverlauf werden nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die für neue Impulse sorgen könnten. Auf dem Programm steht am Vormittag mit dem Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone ein erster Stimmungstest für August./jkr/jha/