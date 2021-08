Gold erlebt heute im frühen asiatischen Handel unter dünnsten Volumina einen Flas Crash und fällt in kurzer Zeit 100 Dollar. Was ist da los? Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten letzten Freitag erwarten die Märkte, dass

Gold erlebt heute im frühen asiatischen Handel unter dünnsten Volumina einen Flas Crash und fällt in kurzer Zeit 100 Dollar. Was ist da los? Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten letzten Freitag erwarten die Märkte, dass die Fed noch in diesem Jahr mit der Reduzierung der Anleihekäufe beginnt (Tapering) - gleichzeitig aber die Inflation nur vorübergehend ansteigt. Daher kann Gold von der derzeit sehr hohen Inflation (noch?) nicht profitieren und fällt heute Nacht zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr, um sich dann aber wieder deutllich zu erhpolen. Zentral nicht nur für Gold ist die Frage, ob die Annahme einer wieder zurück gehenden Inflation wirklich stimmt - am Mittwoch kommen die US-Verbraucherpreise..

Das Video "Gold mit Flash Crash!" sehen Sie hier..