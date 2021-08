Am 26. Juli hat Tesla die Finanzergebnisse für Q2 2021 vorgestellt. Der Elektroautohersteller erzielte in diesem Quartal einen Rekordumsatz in Höhe von 11,96 Milliarden US-Dollar. Zuvor schätzten Analysten den Umsatz von Tesla im Q2 2021 auf knapp elf Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresvergleich steigerte sich Tesla damit um rund 98 Prozent. Dabei vermeldete das US-Unternehmen die höchste Fahrzeugproduktion und -auslieferung in der Konzerngeschichte. So brachte das Unternehmen über 200.000 Fahrzeuge auf die Straße. Dem Bericht zum Q2 vom 26. Juli 2021 zufolge belief sich der Nettogewinn von Tesla auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Daraus resultiert eine Umsatzrendite von knapp elf Prozent, was einen Rekordwert in der Geschichte des Unternehmens darstellt.

.

Zum Chart

.

Nach dem steilen Aufwärtstrend ab Oktober 2019 bis Anfang Januar 2021 hat der Kursverlauf der Tesla-Aktie eine Konsolidierung ausgebildet. Als Supportbereich dieser Konsolidierung hat sich eindeutig die Marke 546,64 US-Dollar herauskristallisiert, von der es aktuell mit großen Schritten in Richtung Widerstand bei 703,12 US-Dollar gegangen ist. Seit Ende Juni 2021 hatte das Papier Mühe, den Widerstandsbereich von 703,12 US-Dollar zu überwinden, dennoch besteht Momentum in Richtung All Time High bei 893,44 US-Dollar. Doch sollte man im Hinterkopf behalten, dass Tesla immer stärkerer Konkurrenz von anderen Autoherstellern ausgesetzt ist. Noch ist Tesla den Konkurrenten technisch voraus, langfristig sollte aber der bekannte Shortseller Michael Burry jedoch recht behalten. Fundamental hat das Tesla-Papier mit einem erwarteten KGV 2023 von 91 laut Burrys Einschätzung ein hohes Niveau erreicht. Mittelfristig sollte sich der Kurs zumindest in Richtung 893,44 US-Dollar bewegen und einer Long-Strategie Aufwind verleihen.