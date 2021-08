Biontech in den DAX? Ja oder nein?

Liebe Leser, wir sind der Auffassung – Biontech kommt NICHT in den DAX im September und auch nicht auf absehbare Zeit. Ein großes deutsches Anlegermagazin sieht dies anders, doch wir haben die Regularien geprüft und Daniel war vor genau einem Jahr im Interview beim Deutschlandfunk und ARD zum Thema “DAX-Aufnahme Delivery”. Und genau damit hängt es zusammen. Mehr dazu im Audio zum Wochenauftakt bei uns – mit frischen Anlage- und Tradingprodukten. Sommer, Sonne, Seitwärtsrendite gibt es heute und spannende Beyond Meat, Varta und Tesla-Papiere. Dazu – die Aktie von Varta hat sich wieder auf 160 Euro hoch gearbeitet. Besser als klassische Calls oder Turbos war in den letzten Monaten, schon seit mehr als einem Jahr eine andere Produktkategorie der exotischen Optionsscheine. Diese Art übertrifft den Gewinn der klassischen Calls deutlich, da die Aktie hohe Vola aufweist, die man nutzen muss. Wir haben das neue und beste Papier mit Laufzeit 12/21 – das 90% Gewinn zahlt, wenn Varta NUR sein aktuelles Kurslevel hält. Varta muss nicht einmal steigen. Die WKN und den Trade gibt es morgen am Montag in unserem spekulativen Optionsscheindienst.

