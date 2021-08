Unsere letzte Kommentierung zu Jazz Pharmaceuticals überschrieben wir am 20.07. mit „Nun gilt es!“.

Zum damaligen Zeitpunkt stand die eminent wichtige Unterstützung bei 170 US-Dollar im Fokus. So hieß es unter anderem „[…] Sollte es für die Aktie signifikant unter die 170 US-Dollar gehen, wäre das in Bezug auf eine mögliche Top-Bildung ein erstes Warnzeichen. Gleichzeitig würde sich auf der Unterseite weiteres Abwärtspotential in Richtung 160 US-Dollar eröffnen. Dem Bereich um 160 US-Dollar billigen wir in der aktuellen Phase eine zentrale Bedeutung zu. Die Unterstützung wirkt gut ausgebaut und wird durch die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie verstärkt. Insofern wäre eine Neubewertung der Lage vonnöten, sollte es für Jazz Pharmaceuticals darunter gehen.“

Mit den kürzlich vorgelegten Zahlen geriet die Unterstützung bei 170 US-Dollar ins Wanken und wurde schließlich deutlich unterschritten.

Die Zahlen waren so schlecht nicht, doch mit Blick auf das exponierte Kursniveau der Aktie den Marktakteuren offenkundig doch zu wenig. Wir gehen detailliert auf die Zahlen in unserer anstehenden E-Mail-Ausgabe ein.

Der Rücksetzer entwickelte zwischenzeitlich eine veritable Dynamik. Der Bereich um 160 US-Dollar vermochte es nicht, dem Druck Stand zu halten. Aktuell hat sich die Bewegung auf 150 US-Dollar ausgedehnt und erreicht damit die nächste relevante Zone. Sollte es auch darunter gehen, könnten noch einmal die 140 US-Dollar auf die Agenda gesetzt werden. Anderseits ist die Aktie bereits überverkauft. Insofern könnte es zu Gegenbewegungen kommen. Etwaige Erholungsversuche erlangen aus charttechnischer Sicht jedoch erst Relevanz, sollten sie die Aktie zurück über die 160 US-Dollar bzw. zurück über die 200-Tage-Linie führen.