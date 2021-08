Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 3. Quartal 2020/2021 / Bertrandt steigert Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal und sieht besonderen Bedarf an Spezialisten für Trendthemen (FOTO)

Ehningen (ots) - Der Bertrandt Konzern steigert Umsatz und Ergebnis im dritten

Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bisherige Geschäftsjahr war nach

wie vor von der Pandemie geprägt. Die konsequente Ausrichtung auf den Markt und

die Steuerungsmaßnahmen gegen die Auswirkungen der Pandemie zeigen sich in den

Kennzahlen. Die konsequente Fokussierung auf die Trendthemen birgt gute Chancen

für weiteres Wachstum, dem Bertrandt mit einer nachhaltigen Konzernausrichtung

begegnet.



Insgesamt waren die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020/2021 von den

Einflüssen der Pandemie geprägt. Die Entwicklung im zweiten und dritten Quartal

zeigt die Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen. Die Gesamtleistung lag im dritten

Quartal um 4,3% über dem Vorjahreswert und beträgt nun kumuliert 631.027 TEUR

nach neun Monaten im laufenden Geschäftsjahr. Zum Ende der Berichtsperiode

führten die zunehmenden Impferfolge in Europa zu einer Lockerung staatlicher

Restriktionen und zu einer allgemeinen Wirtschaftserholung, die in anderen

Regionen bereits seit dem Frühjahr eingesetzt hatte. Somit blieb die Entwicklung

bei den Kunden heterogen. Konjunkturelle und branchenspezifische Indikatoren

zeigen jedoch Anzeichen einer weiteren Wirtschaftserholung. Vor allem in

Deutschland lässt sich eine sukzessiv verbesserte Marktstimmung auf Grundlage

der Ausblicke unserer Kunden wahrnehmen.





Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen entwickelten sich dieunternehmerischen Kennzahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres2020/2021 wie folgt:- Die Gesamtleistung stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 um4,3% von 205.469 TEUR auf 214.232 TEUR. Nach neun Monaten beträgt dieGesamtleistung 631.027 TEUR (Vorjahr 713.709 TEUR).- Das EBIT verbesserte sich im dritten Quartal um 3.635 TEUR auf 1.794 TEUR(Vorjahr -1.841 TEUR). Ein Sonderurlaubstag als Gehaltskomponente beeinflusstdas Ergebnis in der Berichtsperiode. Nach neun Monaten beträgt das EBIT 12.877TEUR (Vorjahr 19.397 TEUR).- Die Mitarbeiteranzahl betrug am Ende der ersten drei Quartale 11.899 Personen(Vorjahr 12.788).Die aus dem Europäischen "Green Deal" abgeleiteten Maßnahmen treiben die großenMegatrends in den Mobilitätsindustrien weiter an. "Damit konkretisieren sich füruns als Entwicklungsdienstleister gerade in der E-Mobilität weitereMarktpotenziale. Mit unserer Expertenorganisation sind wir hier sehr gutaufgestellt, um passgenaue Lösungen für unsere Kunden wie OEM undSystemlieferanten zu entwickeln.", sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands,Finanzen. Ebenso lässt sich weiterhin ein hoher Bedarf an Lösungen in denBereichen Autonome Systeme, Vernetzung und Digitalisierung beobachten. Hierbeiist externen Marktstudien zufolge ein wachsender Markt fürEntwicklungsdienstleister zu erwarten. Des Weiteren hält der Trend zugebündelten und ganzheitlichen Projektpaketen unvermindert an, die Bertrandt mitseiner neuen Konzernstruktur noch besser bedienen kann. Das Know-how imProduktentstehungsprozess in den verschiedenen Mobilitätsbranchen Automotivesowie Luftfahrt bieten Potenziale. In diesem Zusammenhang steigt der Bedarf anSpezialisten, gerade im Software-Bereich. Daher intensiviert Bertrandt die Suchenach weiteren Mitarbeitenden in diesem Umfeld. Daneben ist nachhaltiges Handelnbei Bertrandt ein wesentliches Element der Konzernstrategie, sei es bei denInnovationen für die Kunden als auch in der Erfüllung verschiedenerESG-Kriterien. Hierfür zeichnete nun die Rating-Agentur MSCI-ESG-ResearchBertrandt mit der Note AA aus.Die Automobilindustrie befindet sich weiterhin in einer tiefgreifendenTransformation, und auch Bertrandt passt sich den neuen Chancen des Marktes mitseiner organisatorischen Weiterentwicklung, die zu Beginn dieses Geschäftsjahresvollzogen wurde, an. Die Kompetenzen sind an den verschiedenen Standortengebündelt, so dass den Kunden aus unterschiedlichen Branchen alle Leistungen undExperten im Konzern zur Verfügung stehen. Bertrandt hat durch seine konsequenteAusrichtung mit der Konzernorganisation und den getätigten Investitionen dieVoraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenInes KnappTelefon: +49 (0)7034 656 4234Mobil: +49 (0)175 22 24 304E-Mail: mailto:ines.knapp@bertrandt.comhttp://www.bertrandt.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/4988775OTS: Bertrandt AGISIN: DE0005232805