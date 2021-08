DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Konferenz

Bilanzpressekonferenz - Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/2021



09.08.2021 / 09:41

Am heutigen Montag um 11:30h findet die Bilanzpressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2020/2021 in Dortmund, statt. Die Konferenz kann unter https://tv.bvb.de sowie http://aktie.bvb.de im LIVE-Stream mitverfolgt werden.