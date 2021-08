RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Manjari Dhar

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen fürs zweite Quartal und einem Investorentag von 58 auf 65 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Outperform". Das neue Management des Modekonzerns habe vernünftige Maßnahmen angekündigt, um mit den aktuellen Problemen umzugehen. Es gebe Ähnlichkeiten zur Strategie, mit der der neue Boss-Chef Daniel Grieder bereits bei Tommy Hilfiger erfolgreich gewesen sei. Der Analyst hob seine Gewinnerwartungen an./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2021 / 17:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.