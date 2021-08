Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 37,70 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



GJ 2020 mit deutlichem Umsatzwachstum durch das florierende Portalgeschäft abgeschlossen; Dynamisches Umsatzwachstums durch den starken Ausbau des Brokerage-Business auch für das laufende GJ 2021 erwartet; Durch die Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie, sollten zukünftig überproportionale Ergebniszuwächse erzielt werden können; Kursziel: 37,70 EUR (bisher: 29,00 EUR); Rating: Kaufen



Die wallstreet:online AG (wallstreet:online) hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 ihren dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Basierend auf dem erstmals veröffentlichten Konzernabschluss wurde ein Konzernumsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 130,0% auf 28,21 Mio. EUR (VJ: Pro-forma Konzernumsatz: 12,29 Mio. EUR) erzielt. Das operative EBITDA betrug hierbei 4,52 Mio. EUR (VJ: 6,73 Mio. EUR). Hauptursächlich für den verzeichneten Umsatzzuwachs war ein verstärktes Interesse an Finanzinformationen und -produkten und ein weiter anhaltender Aufschwung im Bereich Finanzmarkt-Werbung. Der deutliche Konzernumsatzanstieg wurde hierbei vor allem vom Segment Social & Media (Konzernumsatzanteil: ca. 95,0%) getragen. Damit hat die Gesellschaft auch ihre zuletzt im September 2020 angepasste Umsatz- und Ergebnisguidance (Umsatz von 24,50 Mio. EUR bis 29,90 Mio. EUR; operatives EBITDA zwischen 4,10 Mio. EUR und 5,00 Mio. EUR) erfüllen können.



Parallel zur erfreulichen Umsatzentwicklung hat die Gesellschaft ebenfalls auf allen Ergebnisebenen eine positive Entwicklung erzielt. Das EBITDA konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 23,4% auf 7,53 Mio. EUR (VJ: Pro-forma EBITDA: 6,10 Mio. EUR) deutlich gesteigert werden. Korrigiert um einen Sondereffekt basierend auf einem erzielten außerordentlichen Ertrag aus der Veräußerung einer Beteiligung (an der Trade Republic Bank GmbH) in Höhe von 3,01 Mio. EUR, lag das operative EBITDA bei 4,52 Mio. EUR (VJ: 6,73 Mio. EUR). Damit bewegte sich auch das operative EBITDA im Rahmen der Unternehmensguidance.



