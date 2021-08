---------------------------------------------------------------------------

* Erweiterte Informationsangebote für Aktionäre geplant

* Neuer Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Düsseldorf, 9. August 2021



Die sino Aktiengesellschaft lädt ihre Aktionäre für Freitag, den 17. September 2021, zu ihrer diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese muss wegen der andauernden Corona-Pandemie als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden.



Die Hoffnungen von Vorstand und Aufsichtsrat, mit der Verschiebung der ursprünglich bereits einmal für den 23. April 2021 einberufenen Hauptversammlung zu erreichen, dass diese nun nicht virtuell abgehalten werden muss, wurden durch den Verlauf der Pandemie leider enttäuscht. Bereits mit der Mitteilung der Verschiebung vom 22. April 2021 war allerdings aufgrund der gegebenen Unsicherheiten der Vorbehalt erfolgt, dass die Entscheidung zur Einladung unter Abwägung der Belange des Gesundheitsschutzes der Aktionäre sowie der Mitarbeiter als auch der beteiligten Dienstleister sowie der Gäste wird erfolgen müssen. Die aktuelle Entwicklung der Pandemiezahlen und eine damit korrespondierende dringende Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamtes Düsseldorf erlaubten letztlich keine andere Entscheidung.



Die Einberufung der Hauptversammlung wird am 9. August 2021 im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie ist ab diesem Zeitpunkt auch auf der Homepage der Gesellschaft verfügbar. Am 17. September 2021 von 11 Uhr an wird die Hauptversammlung in voller Länge live im Internet übertragen. Das Stimmrecht kann im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt werden.



"Der Dialog mit unseren Aktionären ist uns wirklich sehr wichtig. Dass sich unsere Hoffnungen bei der Verschiebung der Hauptversammlung im April 2021, durch die Impfkampagne gegen diese Pandemie eine "normale" Hauptversammlung abhalten zu können, nicht erfüllten, enttäuscht uns sehr. Trotz der Restriktionen einer virtuellen Veranstaltung bereiten wir daher auch über die gesetzlichen Anforderungen hinaus umfangreiche zusätzliche Informationsangebote vor", sagte Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino Aktiengesellschaft.