Wiesbaden (ots) - Exporte, Juni 2021



118,7 Milliarden Euro



+1,3 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



+23,6 % zum Vorjahresmonat



Importe, Juni 2021





102,4 Milliarden Euro+0,6 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)+27,0 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz, Juni 2021:16,3 Milliarden Euro13,6 Milliarden Euro (kalender- und saisonbereinigt)Leistungsbilanz nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank, Juni 202122,5 Milliarden EuroIm Juni 2021 sind die Exporte in Deutschland gegenüber Mai 2021 kalender- undsaisonbereinigt um 1,3 % und die Importe um 0,6 % gestiegen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt,lagen die Exporte kalender- und saisonbereinigt 1,1 % und die Importe sogar 10,0% höher als im Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durchdie Corona-Pandemie in Deutschland.Im Juni 2021 wurden von Deutschland Waren im Wert von 118,7 Milliarden Euroexportiert und Waren im Wert von 102,4 Milliarden Euro importiert. Im Vergleichzum Vorjahresmonat Juni 2020 stiegen die Exporte im Juni 2021 um 23,6 % und dieImporte um 27,0 %.Die Außenhandelsbilanz schloss im Juni 2021 mit einem Überschuss von 16,3Milliarden Euro ab. Im Juni 2020 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz 15,4Milliarden Euro betragen. Kalender- und saisonbereinigt lag der Überschuss derAußenhandelsbilanz im Juni 2021 bei 13,6 Milliarden Euro.Die Leistungsbilanz schloss unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel(+16,2 Milliarden Euro), Dienstleistungen (+0,5 Milliarden Euro),Primäreinkommen (+8,6 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (-2,9 MilliardenEuro) im Juni 2021 mit einem Überschuss von 22,5 Milliarden Euro ab. Im Juni2020 hatte die Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 20,3 Milliarden Euroausgewiesen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Juni 2021 Waren imWert von 64,5 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 54,9 MilliardenEuro von dort importiert. Gegenüber Juni 2020 stiegen die Exporte in dieEU-Staaten um 26,1 % und die Importe aus diesen Staaten um 22,1 %. In dieStaaten der Eurozone wurden im Juni 2021 Waren im Wert von 45,0 Milliarden Euro(+24,9 %) exportiert und Waren im Wert von 37,9 Milliarden Euro (+22,5 %) ausdiesen Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören,wurden im Juni 2021 Waren im Wert von 19,5 Milliarden Euro (+29,0 %) exportiertund Waren im Wert von 17,0 Milliarden Euro (+21,3 %) von dort importiert.Außenhandel mit Nicht-EU-StaatenIn die Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittstaaten) wurden im Juni