Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Jetzt kostenlos anmelden: SF Online-Konferenz mit Europas Top-Explorern! Am Mittwoch gibt es die 10. Ausgabe der SF Online-Konferenz, der wichtigsten und größten Mining-Konferenz in Deutschland. Diesmal stehen 8 Mining-Unternehmen im Fokus, die Projekte in Europa entwickeln. Als Experten sind der Fondsmanager Peter Vermeulen und Gold-Urgestein Brien Lundin dabei. Alle Vorträge werden simultan ins Deutsche übersetzt.