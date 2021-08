Ask 1,10

Rob Smith folgt Gordon Riske als Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG

- Aufsichtsrat bestellt Rob Smith mit Wirkung vom 01. Januar 2022 zum Vorsitzenden des Vorstands



- Gordon Riske scheidet zum 31.12.2021 aus dem Vorstand aus und bleibt dem Unternehmen bis zum 30. Juni 2022 beratend verbunden



- Aufsichtsratsvorsitzender Michael Macht über Rob Smith: "Ein Top-Manager, der breite Erfahrung in globalen Investitionsgüterunternehmen mitbringt, um den Wachstumskurs von KION fortzusetzen."



Frankfurt am Main, 9. August 2021 - Der in Deutschland eingebürgerte US-Amerikaner Rob Smith wird neuer Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. Der Aufsichtsrat des im MDAX notierten Intralogistik-Konzerns hat den 56-Jährigen mit Wirkung vom 01. Januar 2022 mit der bei Erstbestellungen üblichen Vertragslaufzeit von drei Jahren zum Nachfolger des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Gordon Riske bestellt. Riske scheidet zum 31. Dezember 2021 aus dem Vorstand aus - sechs Monate vor Vertragsende bei Erreichen der regulären Altersgrenze von 65 Jahren. Er wird seinem Nachfolger sowie dem Unternehmen in der Zeit bis zu seinem ursprünglichen Vertragsende beratend zur Verfügung stehen.



"Wir freuen uns sehr, einen der profiliertesten globalen Top-Manager der Investitionsgüterindustrie mit ausgewiesener Kapitalmarkt-, M&A- sowie Digitalisierungs-Erfahrung für die KION Group gewonnen zu haben. Rob Smith bringt alle Erfahrungen und die Führungspersönlichkeit mit, um den Wachstumskurs der KION Group nahtlos fortzusetzen," sagte Michael Macht, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Ich bin Gordon Riske dankbar, dass er nach 14 sehr erfolgreichen Jahren an der Spitze des Konzerns aktiv zu einer reibungslosen, langfristigen Nachfolge beiträgt."



Rob Smith sagte: "Seit vielen Jahren habe ich den Erfolgskurs der KION Group unter Gordon Riskes Führung verfolgt. Als einer der Marktführer definiert das Unternehmen seit seiner Gründung die Entwicklung seiner Industrie, die von den Megatrends Automatisierung, Digitalisierung und Energie geprägt ist. Mein Ziel ist es, unseren Kunden mit führenden Produkten, Lösungen und Dienstleistungen entscheidende Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und so den eindrucksvollen Erfolg der KION Group mit vollem Einsatz und Energie fortzusetzen. Ich freue mich sehr darauf, in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand sowie mit allen 38.000 Mitgliedern der KION Familie dieses sehr erfolgreiche und starke Industrieunternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen. Dieses spannende Unternehmen hat enormes Zukunftspotenzial."