FSN Capital VI und Prange Gruppe gehen Partnerschaft für weiteres Wachstum des aufstrebenden CDMOs Adragos Pharma ein

München / Plettenberg (ots) - FSN Capital VI* ("FSNC") erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Adragos Pharma Gruppe ("Adragos"), einem aufstrebenden B2B-Lohnhersteller für Arzneimittel. Der derzeitige Eigentümer Prange Gruppe ("PG") beteiligt sich auch weiterhin, um gemeinsam mit dem neuen Partner FSNC das Unternehmen auf seinem Weg zu einer weltweit führenden Position im hochattraktiven, aber schwierig zu erschließenden Markt für pharmazeutische Auftragsherstellung und -entwicklung (CDMO) zu unterstützen. Über die Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Adragos verfügt über Produktionsstätten in Livron (Frankreich), Leipzig (Deutschland) und Toride (Japan). Die Gruppe bietet End-to-End-Services sowie ein breites Angebot an pharmazeutischen Produkten, insbesondere steriler Liquida sowie Semi-Solida, an. Als lokaler Partner für führende pharmazeutische Unternehmen zeichnet sich Adragos vor allem durch seinen hervorragenden Service sowie hohe Lieferzuverlässigkeit aus und spezialisiert sich dabei auf nicht-biotechnologische Produkte, sogenannte Small Molecules.