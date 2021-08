Aimondo surft auf der globalen E-Commerce Welle

Zürich (ots) - Die Deutsche Post DHL meldet ein massiv steigendes Wachstum. Vorrangig erleben sie den Boom durch den Onlinehandel und bei international versandten Expresssendungen. So liegt das Plus beim Versand der letzten zwei Jahre bei mehr als 40 %. Parallel dazu steigt der Unternehmenswert überproportional. Wurde die Aktie noch im März 2020 mit knapp über 20 EUR gehandelt, notierte sie im Juli 2021 bereits fast 60 EUR. Da DHL nur mit dem Versand beauftragt wird und nicht selbst am Onlinehandel teilnimmt, dient das Unternehmen perfekt als neutraler Trendmesser für Dienstleistungen, die im Bereich E-Commerce anfallen - und ebenso für Aimondo.



Aimondos Spezialisten für Künstliche Intelligenz bedienen exakt die Schnittstellen im elektronischen Warenhandel, die die Erfolgsströme lenken. Die vollautomatisch beste Preispositionierung der Angebote von Konsumgütern entscheidet maßgeblich über die Umsatzverteilung. Der Preis muss richtig sein - im Zusammenhang mit Nebenfaktoren wie schneller Lieferung und zuverlässiger Servicequalität. Nur so werden Angebote für Verbraucher durch die Suchmaschinen und Preisvergleichsportale erst sichtbar. Auf tagesaktueller Basis werden Preise von Millionen Produkten recherchiert und daraus vollautomatische Preisempfehlungen für Aimondos Kunden generiert.



Beim relativen Wachstum steht Aimondo dem Bonner Logistikriesen nicht nach - im Gegenteil. Monatliche Zuwachsraten von meist über 10 % deuten ganz klar in Richtung exponentielle Expansion. Bestehende internationale Niederlassungen in der Schweiz, Österreich, Italien und Großbritannien werden in Kürze durch eine niederländische Präsenz ergänzt. Der soeben fertiggestellte Geschäftsplan für die Jahre 2021 - 2028 demonstriert nicht nur das Wachstumsziel, das bis 2028 bei einem Umsatz von 170 Mio. CHF liegen soll. Vorausgesetzt, das Unternehmen kann sich unbeeinflusst von externen Störfaktoren planmäßig entwickeln.

Als schlechtest anzunehmendes Szenario rechnet die Aimondo AG mit nur 100 Mio. CHF Jahresumsatz, was bei den degressiven Produktionskosten der vollautomatisierten Preisfindung mittels Cloud, Künstlicher Intelligenz (KI) und der schlanken personellen Infrastruktur immer noch einem Jahresergebnis von etwa 40 Mio. CHF entsprechen würde. Mit Umsatzrendite dieser prozentualen Größenordnung ist bei DHL nicht zu rechnen - zu jetzigen Rekordzeiten liegt sie aber immerhin bei über 10 %. Die Marktkapitalisierung der DHL ist mit rund 50 Mrd. EUR etwa 10x höher als das Jahresergebnis - wenn die Umsatzrendite dauerhaft bei 10 % bleiben sollte. Die kalkulatorischen Annahmen innerhalb der vergleichsweise kleinen Aimondo AG gehen nur vom 6-fachen aus.