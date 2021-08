Der US-Dollar beeindruckt am Devisenmarkt gegenwärtig mit seiner Robustheit.

Der US-Dollar beeindruckt am Devisenmarkt gegenwärtig mit seiner Robustheit. Das bekommt in diesen Tagen auch der Japanische Yen zu spüren. Dabei hatte der Yen doch erst noch kürzlich die Gelegenheit, den US-Dollar weiter in Bedrängnis zu bringen, stand doch die eminent wichtige Unterstützung von 109 JPY im Fokus des Handelsgeschehens.

Der US-Dollar profitierte zuletzt von robusten US-Konjunkturdaten. Nicht zuletzt gab der sehr robust ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Juli dem Greenback Rückenwind. In den nächsten Handelstagen bleibt es spannend, stehen doch unter anderem wichtige Preisdaten zur Veröffentlichung an. Vor diesem Hintergrund sollte man sich insbesondere den kommenden Mittwoch (11.08.) vermerken, werden doch an diesem Tag die aktuellen Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise veröffentlicht.

Noch Anfang Juli brach der Greenback über das Widerstandsniveau von 111 JPY aus. Der Vorstoß führte den US-Dollar in Richtung 111,6 JPY, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Es entwickelte sich ein Konsolidierungsszenario, das den US-Dollar noch einmal auf die Unterstützung von 109 JPY führte; just in einer Phase, in der der Bruch der 109er Marke drohte, bekam der US-Dollar Rückenwind.

Aktuell notiert USD/JPY bei 110+. Der Greenback hat gegenwärtig das Momentum auf seiner Seite. In den nächsten Handelstagen muss es für den US-Dollar jedoch darum gehen, den Vorstoß zu manifestieren. Das Chartbild würde sich klären, sollte der US-Dollar das vorherige Hoch bei 111,6 JPY signifikant überwinden können. Auf der Unterseite gilt unverändert: Sollte es unter die 109 JPY gehen, könnte es für den US-Dollar doch noch einmal brenzlig werden.