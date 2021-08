Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kion-Chef Riske hört nach 14 Jahren auf - Rob Smith übernimmt Der Gabelstaplerhersteller Kion bekommt nach 14 Jahren einen neuen Chef. Ab 2022 übernimmt der in Deutschland eingebürgerte US-Amerikaner Rob Smith das Ruder in Frankfurt, wie der MDax -Konzern am Montag in Frankfurt mitteilte. Der 56-Jährige ist …