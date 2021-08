Hamburg (ots) - An Direktbanken, Online-Broker und zahllose weitere Fintechs

denken viele zuerst, wenn es um online abgewickelte Finanzgeschäfte geht. Dabei

zählt Online-Banking auch bei Filialbanken oft zum Standard-Repertoire. Welche

Anbieter hier in puncto Konditionen, Service und Sicherheit gut aufgestellt

sind, zeigt der Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität, welches 15

regionale und überregionale Filialbanken untersucht hat.



Kostenvergleich empfehlenswert





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Online-Konditionen der Filialbanken weisen deutliche Unterschiede auf. Beiden 15 untersuchten Instituten betragen zum Beispiel die Jahresgebühren für dasGirokonto inklusive Kreditkarte zwischen null und fast 110 Euro. DieEffektivzinsen beim Ratenkredit reichen je nach Betrag und Kreditgeber von 1,99Prozent bis zu 4,49 Prozent. Und auch beim Brokerage ist ein Vergleich ratsam:So ist bei Online-Aktienorders in allen untersuchten Fällen eine Ersparnis vonüber 75 Prozent möglich. Wenig erfreulich aus Kundensicht: Nur ein Drittel der15 Filialbanken verfügt in allen drei Produktbereichen - Zahlungsverkehr,Ratenkredit und Brokerage - über ein entsprechendes Angebot.Sichere LegitimationsverfahrenDer Online-Service verfehlt insgesamt nur knapp ein sehr gutes Resultat - dieInternetauftritte punkten mit einem hohen Informationsgehalt und erweisen sichals nutzerfreundlich. Überzeugen können fast alle untersuchten Filialbanken auchim Bereich Sicherheit im Internet: Die Kunden haben hier die Wahl zwischenverschiedenen Legitimationsverfahren - darunter in der Regel auch mindestens einVerfahren, das nach aktuellen Sicherheitsstandards als besonders sichereingestuft wird.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität,bilanziert: "Wer bei seiner Filialbank auf einen umfangreicheren Service mitBeratung vor Ort verzichten kann, sollte die Online-Banking-Angebote prüfen.Diese sind gegenüber den regulären Filialkonditionen oft attraktiver."Die besten Filialbanken im TestTestsieger ist die Targobank (Qualitätsurteil: "sehr gut"), die sich mit sehrguten Ergebnissen in allen Untersuchungsbereichen an die Spitze setzt.Überzeugend bei den Konditionen ist insbesondere der Zahlungsverkehr, etwa mitkostenloser Kontoführung und Kreditkarte sowie dem im Test niedrigsten Sollzinsfür Kontoüberziehungen. Auch im Bereich Online-Brokerage belegt die TargobankRang eins und ist mit kostenfreier Depotführung und günstigen Aktienorders imSchnitt mehr als 70 Prozent günstiger als der jeweils teuerste Anbieter. Auchder Online-Service und die Sicherheitsaspekte erzielen ein sehr gutes Resultat.