Die neue Social Media Aktienanleihe bietet Anlegern in den nächsten zwei Jahren bei einem bis zu 45-prozentigen Kursrückgang der Aktien die Chance auf eine Jahresbruttorendite von 7,50 Prozent.

Mit den Aktien der beiden US-Social Media-Konzerne Facebook (ISIN: US30303M1027) und Twitter (ISIN: US90184L1026) konnten Anleger in den vergangenen 12 Monaten gutes Geld verdienen. Während die Facebook-Aktie im Verlauf des letzten 12 Monate um 38 Prozent zulegen konnte, verzeichnete die Twitter-Aktie in diesem Zeitraum sogar einen Kursgewinn in Höhe von 81 Prozent.

Mit Strukturierten Finanzinstrumenten, wie Aktienanleihen, können Anleger auch dann zu überproportional hohen Renditen gelangen, wenn die Aktienkurse der beiden IT-Riesen ihre Aufwärtsbewegung nicht fortsetzen können oder auch nahezu die Hälfte ihrer aktuellen Werte verlieren.