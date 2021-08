Finanzinvestor Permira kauft Mehrheit an Makler Engel & Völkers

FRANKFURT/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Permira übernimmt die Mehrheit am Hamburger Immobilienmakler Engel & Völkers. Bei dem Deal behalten die Familie Völkers und ein Teil der Geschäftsleitung knapp 40 Prozent der Anteile, erklärten die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag. Firmengründer Christian Völkers werde Vorsitzender des Beirats. Ein Kaufpreis für das Geschäft, das bis Jahresende abgeschlossen sein soll, wurde nicht genannt. In Finanzkreisen hieß es, die Unternehmensbewertung liege bei knapp 700 Millionen Euro, der Mehrheitsanteil wäre dann gut 400 Millionen Euro wert.

Engel & Völkers, gegründet 1977 in Hamburg, ist auf gehobene Immobilien spezialisiert. Aus einer Villa an der Elbchaussee wuchs Engel & Völkers schnell auch über das Franchise-System. Heute arbeiten rund 11 500 unabhängige Immobilienberater für den Makler an 900 Standorten in mehr als 30 Ländern auf einer gemeinsamen Plattform. Dieses Jahr werde ein Umsatz mit Courtagen von über einer Milliarde Euro erwartet, erklärte Vorstandschef Sven Odia.