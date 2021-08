mea® - meine apotheke tritt Zukunftspakt Apotheke bei

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) - mea® - meine apotheke, eine Kooperation mit über 3 000teilnehmenden Apotheken in Deutschland, ist neues Mitglied im ZukunftspaktApotheke. Die Kooperation mea wurde 2004 von der Sanacorp gegründet, die zu denführenden Unternehmen im pharmazeutischen Großhandel zählt. Damit ist einweiterer starker Player an Bord des apothekenbeherrschten ZukunftspaktsApotheke. Starker Rückenwind also, um die Kraft und Kompetenz derVor-Ort-Apotheken entschlossen zu bündeln und zügig mit weiteren zentralenLeistungserbringern digital zu vernetzen.Mit dem Beitritt der mea-Apotheken wird der Zukunftspakt weiter gestärkt. SeineZiele bleiben so klar wie ehrgeizig: Gemeinsam mit kompetenten Partnern werdenvernetzte Gesundheitsangebote geschaffen, in denen die Vor-Ort-Apotheke alsexponierter lokaler Akteur eine wesentliche Rolle einnimmt. Die vielfältigenLeistungen und Services der Offizin werden digital verlängert, sodass Patientenund Kunden sie auch online einfach, sicher und bequem in Anspruch nehmen können.Dazu werden die verschiedenen Medienkanäle des Zukunftspakts Apotheke wie diejunge und moderne Apothekenkundenzeitschrift my life und das größteGesundheitsportal im deutschsprachigen Raum Netdoktor.de Schritt für Schrittweiter mit der Bestellplattform IhreApotheken.de (kurz: ia.de) verzahnt.Den Patienten wird so ein durchgehender digitaler Service von derGesundheitsinformation bis in die Apotheke zur Verfügung gestellt. Im Rahmendieser Patientenreise wird bald auch der Arztkontakt möglich sein. Gerade jetzt- inmitten der vielfältigen Herausforderungen und hohen Belastungen desGesundheitssystems durch die Pandemie - ist das ein wichtiges undzukunftsweisendes Signal. Der einfache und schnelle Umgang mit E-Rezepten wirdebenfalls Teil des Angebots sein.Die Leistungen des apothekenbeherrschten Zukunftspakts Apotheke stehen allenVor-Ort-Apotheken in Deutschland offen. Kontinuität und Zuverlässigkeit prägenden Zukunftspakt seit seiner Gründung."Der Einstieg eines weiteren starken Partners auf Apothekenseite zeigt nichtnur, welch hohen Stellenwert die strategische Allianz in der Branche einnimmt.Wir freuen uns darüber hinaus auf die Zusammenarbeit mit der Sanacorp im Rahmendes Zukunftspakts Apotheke. Der Schulterschluss apothekereigener Unternehmen zurbestmöglichen digitalen Unterstützung der Vor-Ort-Apotheken zeigt dieVerlässlichkeit des Zukunftspakts. Hier können sich Apothekerinnen und Apothekersicher sein, dass ihre Interessen dauerhaft gewahrt bleiben", so Dr. MichaelKuck, Vorstandsvorsitzender der NOWEDA.