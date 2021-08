Wie sind die Auswirkungen der Pandemia auf Ras Al Khaimah, das nördlichste Emirat der VAE?

RAS AL KHAIMAH, VAE, 9. August 2021 /PRNewswire/ -- Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stemmt sich mit außergewöhnlichem Wachstum und einer 96-Millionen-Pfund-Investition in seine Branche gegen den Tourismus-Trend nach der Pandemie. Nach Angaben von Raki Phillips, CEO der Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA), verzeichneten die Tourismuszahlen des Emirats einen Rückgang von 25%. Der Rückgang war fiel damit etwa drei mal geringer aus als der weltweite Durchschnitt nach dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie. Das Reiseziel entwickelt nun sein touristisches Angebot, und investiert mehrere Millionen Pfund in nachhaltige Tourismusprojekte.

Phillips, der eine Karriere bei Ritz-Carlton Hotels, Fairmont Hotels & Resorts und Universal Studios Orlando absolvierte, ist seit Juni 2019 CEO von RAKTDA. Er bestätigt, sagt, dass Ras Al Khaimah gut aufgestellt ist, um nach der Pandemie Reisende anzuziehen: