UBS stuft Stellantis auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Gebrauchtwagenpreise in der EU seien auf ein Hoch gestiegen, schrieb Analyst Juan Perez-Carrascosa in einer am Montag vorliegenden …