BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Während die Resultate des zweiten Quartals die Markterwartungen erreicht hätten, habe es Neues mit Blick auf den Abbau der hohen Verschuldung gegeben, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. So sei die eigentlich vor der Bundestagswahl geplante Kapitalerhöhung verschoben, wohingegen der Verkauf eines Anteils an Lufthansa Technik schneller kommen könnte als gedacht. Ein Update dürfte es hier bis Jahresende geben./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2021 / 23:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.